Calciomercato Roma, conferme dall’Inghilterra | L’esubero fa gola a Mou

Calciomercato Roma, dall’Inghilterra arrivano conferme importanti: l’esubero fa gola a Mourinho, che a gennaio potrebbe tentare l’assalto

Veretout-Cristante. Cristante-Veretout. Bene, da questa coppia di centrali di centrocampo, al momento, José Mourinho non s’è mai staccato. Tutto il resto non convince. Né Villar, tantomeno Diawara. Ed è anche per questo che lo Special One, fino all’ultimo giorno utile di mercato, ha messo pressione a Tiago Pinto per quel centrocampista che serviva, e serve ancora, alla sua squadra. Ma il general manager ha avuto le mani legate dalla questione, finalmente risolta, relativa a Nzonzi. E a gennaio potrebbe sicuramente arrivare quell’elemento che serve alla Roma per cercare di far respirare i due che probabilmente tireranno la carretta fino a quando non si vedrà un volto nuovo dalle parti di Trigoria.

Sfumato Xhaka la scorsa estate, rimane sempre calda, anche per via del mancato rinnovo, la pista che potrebbe portare a Zakaria. Ma dall’Inghilterra, comunque, arrivano conferme su un ex calciatore dello Special One che adesso è diventato un esubero. E che Mourinho, in tempi non sospetti, ha sia elogiato che criticato pubblicamente: “Da uno con le sue qualità, io mi aspetto sempre qualcosa in più” ha detto l’attuale tecnico giallorosso.

Calciomercato Roma, Mourinho su Tanguy Ndombelé

Teamtalk.com parla di un serio interesse della Roma nei confronti dell’esubero del Tottenham Ndombelé. Il centrocampista ormai non Espirito Santo non gioca più. Solamente quattro le apparizioni in stagione. E lo Special One potrebbe anche decidere di riprenderlo alle sue dipendenze. Magari cercando di fargli dare quel qualcosa in più che lo stesso centrocampista, in Inghilterra, non è riuscito a dargli.

Un rapporto, quello tra il tecnico e Nbombelé, che praticamente non è mai stato tutto rose e fiori. Ma i due indubbiamente si stimano e hanno la voglia non nascosta di tornare a lavorare insieme. Chissà…