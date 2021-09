Calciomercato Roma, colpo a zero | Il Real sorpassa Pinto

Non arrivano buone notizie dalla Spagna per Tiago Pinto. Il GM giallorosso è stato superato dal Real Madrid, che ora punta il colpo a zero.

Tiago Pinto si conferma protagonista del calciomercato in casa Roma, spiazzando come sempre tutti. I giallorossi quest’oggi hanno ceduto Steven Nzonzi all’ Al Rayyan, liberandosi dell’esubero più caro in rosa. Ora Tiago Pinto può completamente cambiare rotta al mercato giallorosso, partendo dai rinnovi interni. Buone notizie per i tifosi, con Pellegrini e Zaniolo ad un passo dalla firma per il prolungamento contrattuale.

Il grande risparmio derivato dalla cessione del centrocampista francese potrebbe essere impiegato anche immediatamente dalla Roma. La rosa giallorossa ha evidenti lacune, in determinati ruoli la coperta è decisamente corta. Non solo la zona mediana del campo, sotto la lente d’ingrandimento anche le fasce difensive. Si perchè in rosa c’è carenza di terzini, a destra l’unico titolare è Rick Karsdorp. Ed i sogni di mercato portavano a guardare ad un terzino di calibro internazionale, svincolatosi in Premier League.

Il Real sorpassa Tiago Pinto, vicino il colpo a zero

Non arrivano buone notizie però dalla Spagna, il Real Madrid ha messo nel mirino il terzino svincolato. Parliamo di Serge Aurier, liberato dal Tottenham il 30 giugno. Il 28enne ivoriano è ancora senza squadra, ma tante sirene di mercato si stanno concentrando su di lui. Per la Roma sarebbe un profilo ideale, esperto ed affidabile, può essere impiegato su entrambe le fasce. Ma, stando a quanto riportato dal sito Fichajes.com c’è da registrare il forte interesse del Real Madrid. Nei blancos infatti si è infortunato Carvajal, e Ancelotti avrebbe individuato in Aurier la soluzione perfetta. Il calciatore ha voglia di tornare a giocare, le prossime ore potrebbero essere decisive per il futuro dell’ivoriano.