Calciomercato Roma, Nzonzi “regala” un colpo | Sceglie Mourinho

Calciomercato Roma, in casa giallorossa dopo l’addio a Nzonzi si valutano diverse opportunità di mercato per rinforzare la rosa a disposizione di José Mourinho.

L’avvio di stagione della Roma ha dato importanti indicazioni in chiave calciomercato. Alcune delle decisioni di José Mourinho rappresentano infatti segnali chiari che il tecnico ha voluto mandare alla società circa la rosa a sua disposizione. Il portoghese ritiene che per competere ai livelli più alti la Roma abbia bisogno di un roster più profondo. In particolare le bocciature più nette sono arrivati per i mediani di riserva Villar e Diawara e per il ricambio di Karsdorp, Bryan Reynolds.

Lo statunitense è stato descritto come un “bambino” da Mourinho. Parole che la dicono lunga sulla necessità per il ragazzo di fare esperienza in un campionato complesso come la nostra Serie A. Per il momento, quando ha voluto far rifiatare Karsdorp, l’allenatore ha scelto di schierare Ibanez in quella posizione. Una soluzione di emergenza che non può essere ritenuta utile per l’intera stagione. Per questo l’attenzione di Tiago Pinto è concentrata anche sul possibile arrivo di un laterale destro di difesa.

Calciomercato Roma, spunta l’occasione | Nzonzi “libera” 5 milioni

L’addio di Steven Nzonzi è una notizia importante in casa giallorossa. Il trasferimento del francese in Qatar permetterà al club di risparmiare complessivamente 5 milioni di euro. Soldi che potrebbero essere reinvestiti in un altro innesto. Tiago Pinto sta sondando tra le altre cose il mercato dei giocatori che potrebbero arrivare a parametro zero. Tra questi Serge Aurier, svincolato dal Tottenham alla fine di agosto. Il laterale francese rappresenterebbe senz’altro un innesto capace di garantire qualità ed esperienza. A frenare la Roma, per il momento, ci sono alcune valutazioni sul rapporto che il calciatore ha avuto con José Mourinho ai tempi del Tottenham. Una relazione spesso complessa, quella tra il tecnico portoghese e il difensore. Per questo, prima di avviare una vera e propria trattativa, Pinto dovrà attendere l’ok definitivo da parte di Mourinho.