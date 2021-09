Calciomercato Roma, li cacciano via | Pinto pesca in Premier

L’attenzione di Tiago Pinto in vista del calciomercato di gennaio si concentra sulla Premier League. Occhi puntati su due possibili obiettivi.

Le luci sul calciomercato non si spengono mai. Le voci sulle possibili trattative che animeranno la sessione invernale che si aprirà a gennaio cominciano a rincorrersi in maniera incessante. In casa Roma l’attenzione è puntata soprattutto su due posizioni fondamentali: quella di vice Karsdorp e quella di centrocampista centrale. L’avvio di stagione ha dimostrato come José Mourinho non veda in rosa valide alternative ai titolari Veretout e Cristante.

Eppure con una stagione tanto fitta di impegni poter disporre di ricambi all’altezza è fondamentale. La probabile cessione di Nzonzi all’Al Rayyan potrebbe aiutare il General Manager Tiago Pinto per quel che riguarda il mercato in entrata. Per questo il dirigente portoghese tiene acceso il radar soprattutto per i possibili affari da portare a termine in mediana.

Calciomercato Roma, occhi sullo United | Due big in uscita

Come spesso accade nel calciomercato, a gennaio potrebbe innescarsi un vero e proprio effetto domino capace di coinvolgere diversi club. Le notizie più importanti in questo senso arrivano in questi giorni dalla Premier, dove il Manchester United pare intenzionato a cambiare molto durante la prossima sessione. I Red Devils vogliono apportare modifiche soprattutto a centrocampo. Una circostanza che non può non attirare l’attenzione di Pinto. Secondo il tabloid britannico Daily Star l’attenzione dei dirigenti dello United sarebbe concentrata su due potenziali obiettivi: il preferito del club sarebbe Declan Rice. La valutazione di 90 milioni di sterline che il West Ham fa del mediano è però ritenuta eccessiva dalle parti di Old Trafford. Così in casa United si valuta attentamente il profilo di Kalvin Philips. Il centrocampista potrebbe arrivare dai rivali del Leeds per una cifra intorno ai 60 milioni di sterline. Quel che è certo è che i Red Devils a quel punto dovrebbero far spazio al nuovo innesto. Due i principali indiziati a lasciare lo United: Nemanja Matic e Donny Van de Beek. Entrambi i profili potrebbero diventare particolarmente interessanti per la Roma. Esperienza e qualità per dare spessore al centrocampo: esattamente ciò che chiede José Mourinho.