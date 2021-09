Calciomercato Roma, manca solo l’ok dei Friedkin | Firma e cifre

Calciomercato Roma, manca solamente l’ok da parte dei Friedkin: poi ci sarà l’annuncio ufficiale. Pellegrini è pronto a firmare

Ormai siamo ai dettagli. Finalmente anche. Oggi è andato in scena l’ennesimo incontro tra Giampiero Pocetta e Tiago Pinto. Il primo procuratore di Lorenzo Pellegrini, il secondo general manager della Roma. I due, da quando il portoghese è arrivato nella Capitale voluta dai Friedkin, si sono visti diverse volte per parlare del rinnovo del capitano. E a quanto pare, oggi, sembra essere stata la volta decisiva.

E adesso quello che manca è solamente l’ok da parte dei Friedkin per chiudere ogni discorso. Il rinnovo sarà di cinque anni e verrà eliminata la clausola rescissoria che fino al momento era presente nel contratto del capitano. Che è riuscito anche nel suo intento, quello di firmare, sotto l’aspetto economico, il contratto della vita.

Calciomercato Roma, ecco le cifre dell’accordo

Quattro milioni di euro a stagione più bonus. Sarebbe questa la base sulla quale si sarebbero stretti la mano Pocetta e Pinto. Cifre che erano state anticipate da calciomercato.it. Per la felicità di Pellegrini, che ha dimostrato, comunque, di tenerci eccome alla maglia giallorossa che porta addosso e anche alla fascia che ha al braccio. Un avvio di stagione esaltante per Lorenzo, e un mese di settembre che si potrebbe chiudere alla grande con la firma sul rinnovo.

Si attende, come detto, solamente il via libera definitivo da parte della famiglia Friedkin. Poi ci sarà l’annuncio ufficiale Quello che tutti i tifosi della Roma aspettano. E che aspetta anche Mourinho, che ha caldeggiato questo accordo in tempi non sospetti e che finalmente può gioire. Pellegrini e la Roma continueranno insieme.