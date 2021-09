Calciomercato Roma, ultim’ora UFFICIALE | Contratto firmato

Dopo giorni di trattative e imprevisti, è finalmente arrivata l’ufficialità su una importante operazione di mercato della Roma.

Dopo una lunga trattativa la fumata bianca è finalmente arrivata. Steven Nzonzi ha trovato l’accordo con il club qatariota Al Rayyan e ha firmato il suo nuovo contratto. Il centrocampista francese lascia dunque la Roma. L’accordo è stato appena ufficializzato dal club del Qatar attraverso un comunicato apparso su Twitter. Un addio importante che permette al club giallorosso un risparmio importante. Sono circa 5 i milioni che l’addio del centrocampista libera dal monte ingaggi romanista. Via libera ora per Tiago Pinto sul mercato in entrata. Il General Manager dovrà garantire innesti importanti per migliorare la rosa a disposizione di José Mourinho.