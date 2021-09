Calciomercato, Spalletti sblocca la Roma | Asta col grande ex

I giallorossi pensano già alle mosse di gennaio, dove anche li le uscite non mancheranno nel calciomercato invernale.

Il piano di rivoluzionare un po’ la rosa giallorossa è arrivato già l’estate scorsa con la scelta di José Mourinho, coadiuvata dal general manager Tiago Pinto, di piazzare tanti giocatori tra prima squadra e settore giovanile. Piano che, dalle scelte tecniche fatte dallo Special One in queste prime gare ufficiali di stagione, non sembrerebbe essere ancora concluso. Questo perché molti giocatori sono stati impiegati quasi sempre dal portoghese, mentre altri non sono stati praticamente quasi mai stati considerati. Uno di questi è Gonzalo Villar: 3 panchine, 3 mancate convocazioni (andato in tribuna per scelta tecnica, ndr), due partite nelle quali ha disputato rispettivamente 12 minuti, contro il Trabzonspor al ritorno, e 56 contro il CSKA Sofia nella prima giornata di Conference League. Un inizio davvero amaro quello del centrocampista spagnolo, che a questo punto a gennaio potrebbe trovare una nuova sistemazione.

Calciomercato Roma, Spalletti sul giallorosso

Dopo essere stata per 2 mesi su Granit Xhaka, la società giallorossa non è riuscita a portare a casa il centrocampista tanto richiesto da Mourinho. Operazione che quasi sicuramente verrà fatta nella prossima sessione di calciomercato, quella di gennaio prossimo. Per uno o due che ne entreranno, almeno uno ne uscirà. L’indiziato numero uno è proprio lo spagnolo ex Elche, arrivato a Trigoria nel gennaio 2020 per 4 milioni di euro più 1 di bonus. Secondo quanto riportato da ‘fichajes.net’, due sono le squadre interessate a Villar: da una parte il Napoli di Luciano Spalletti e dall’altra l’Everton di Rafa Benitez. Il tecnico toscano vorrebbe portare lo spagnolo che aggiungerebbe qualità nel centrocampo del club campano, mentre i Toffees stanno cercando di dimenticare James Rodriguez e cercano un giocatore che sappia gestire bene il pallone.