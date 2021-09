Calciomercato, non solo Roma | Piombano due club spagnoli

Il calciomercato della Roma a gennaio prevederà almeno un paio di giocatori per rinforzare la rosa di José Mourinho.

La sconfitta di domenica scorsa contro la Lazio nel derby è il secondo ko stagionale per la squadra giallorossa, che giovedì serà sarà in Ucraina, dove alle ore 18:45 l’attenderà lo Zorya al Zaporizhzhya City Stadium per la seconda giornata della fase a gironi della UEFA Conference League. La compagine dello Special One giocherà poi domenica alle ore 18 contro l’Empoli, prima della sosta per le Nazionali (l’Italia di Roberto Mancini il 6 ottobre affronterà la Spagna nella semifinale di Nations League). Tornando alla Roma il duo portoghese composto da Tiago Pinto e José Mourinho sa bene che nel mercato di gennaio dovrà essere fatto qualcosa, soprattutto a centrocampo.

Calciomercato Roma, due spagnole su Barrios

Nonostante lo Special One le alternative le abbia, in questo momento sia Amadou Diawara che Gonzalo Villar non entrano nelle gerarchie importanti dello scacchiere di Mou, che spesso e volentieri manda lo spagnolo anche in tribuna nel giorno della gara. Rimangono le due giovani opzioni Edoardo Bove e Ebrima Darboe. A Cristante e Veretout però, il tecnico giallorosso vuole affiancare un giocatore di sostanza. Nei giorni scorsi vi abbiamo riportato l’interesse della Roma per Wilmar Barrios. Il giocatore colombiano è arrivato allo Zenit San Pietroburgo nel febbraio 2019 dal Boca Juniors per 15 milioni di euro. Su di lui, però, secondo quanto riportato da ‘fichajes.net’, sia Atletico Madrid che Siviglia sono interessate al colombiano, che però piace anche a Roma e Valencia.