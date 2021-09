Roma, bocciatura totale | “Mourinho voto 4”

Lazio-Roma, non è passato inosservato il commento su José Mourinho, espresso in diretta ieri sera.

Il derby, si sa, rappresenta una gara a parte, in grado di cambiare l’umore di una piazza in pochissimo tempo e impattare in modo a volte anche definitivo su una stagione. Servirà equilibrio, in campo come fuori, per poter lasciare la squadra lavorare tranquillamente.

Al mister capitolino non manca di certo la saggezza, la leadership e la conoscenza per la gestione di un momento come questo. La sua squadra è comunque al quarto posto, a sei distanze dalla capolista e ha mostrato una buona capacità di reazione in una partita che, a detta di molti, è stata decisa dagli episodi.

Al di là delle dubbie scelte arbitrali e di una “sfortuna” che nel calcio esiste ma non deve essere fatta passare come una scusante, c’è chi però ha iniziato a maturare qualche critica nei confronti dello Special One.

Roma, Enrico Camelio su Mourinho: “Deludente finora il suo operato”

Il portoghese inizia a suscitare qualche dubbio soprattutto per la gestione di alcune situazioni come quella di Villar. Senza addentrarci in discorsi fuorvianti e poco utili a quel bene che a Trigoria si sta cercando di preservare, quello ossia della Roma, ci limitiamo a riportare il commento di Enrico Camelio.

Lo speaker radiofonico capitolino ha così parlato in diretta a Calciomercato.it, sentenziando il modus operandi del mister giallorosso in queste prime uscite.

“Non sono molto contento di José, il mio voto per il derby è 4 mentre al momento, in generale, non raggiunge la sufficienza. Tra Verona e Lazio sono stati incassati sei gol e se Rui Patricio non avesse parato in diverse occasioni contro gli scaligeri sarebbe finita anche peggio. Le altre partite non sono state vinte con merito, fatta eccezione per quelle di Conference e quella contro la Salernitana. Ho detto ironicamente che Mourinho mi sembra Zeman perché si sbilancia troppo con tutti quegli attaccanti presenti sulla trequarti. Quasi quasi ci ripenso e abbasso ulteriormente il mio voto. Da quattro passo a tre”.