Roma, ultime da Trigoria | Le scelte di Mourinho

La Roma ha ripreso gli allenamenti a Trigoria, dopo il giorno di riposo concesso alla squadra da Josè Mourinho. Ecco le ultime dal centro sportivo.

La Roma si è ritrovata a Trigoria da questa mattina, dopo il giorno di riposo concesso dal tecnico Mourinho. Ancora fresca la delusione per la sconfitta nel derby contro la Lazio, ma la stagione incombe ed il riscatto può essere immediato. Giovedì i giallorossi sono attesi in Ucraina, per la seconda giornata del girone C di Conference League.

Leggi anche: Roma, furia Mourinho contro gli arbitri | La mossa del club

Probabile vetrina per chi ha trovato meno spazio in campo finora, la trasferta contro lo Zorya può regalare molti spunti in casa Roma. Nella giornata di ieri due giocatori ai margini della rosa hanno mandato un messaggio chiaro a Mou. A due giorni dalla trasferta europea i giallorossi si sono ritrovati al Fulvio Bernardini, come di consueto Mourinho ha diviso la squadra in due gruppi.

Leggi anche: Calciomercato Roma, li cacciano via | Pinto pesca in Premier

Report allenamento da Trigoria, gestione Mou

Scarico in palestra per chi è sceso in campo domenica, il tecnico portoghese deve essere abilissimo a gestire le forze in questa fase della stagione. Giallorossi apparsi scarichi a livello sia fisico che mentale nelle ultime uscite, tra due giorni si torna in campo. Il resto del gruppo, guidato da Lorenzo Pellegrini, si è allenato sul Campo B. Esercizi atletici per rafforzare la muscolatura ed allenamento col pallone per chi non ha giocato domenica. Previsto un ampio turn-over per la trasferta di Conference, vedremo come gestirà la rosa il tecnico portoghese in questa fase.