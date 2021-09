Roma, UFFICIALE la decisione su Zaniolo | Ecco la sentenza

Le polemiche di fine derby hanno lasciato strascichi in casa giallorossa. L’attesa era tutta per la decisione del Giudice Sportivo su Zaniolo.

Il derby incandescente giocato domenica ha lasciato i suoi strascichi in casa Roma. La tensione tra José Mourinho e l’arbitro Guida si ripercuote sul rapporto del club con l’intera classe arbitrale. D’altra parte l’allenatore portoghese ha le sue ragioni nel lamentare una pessima gestione di alcuni episodi decisivi del match da parte del direttore di gara. Una sfida come quella tra Roma e Lazio, già di per sé carica di tensione e rivalità, è esplosa anche per via di alcune decisioni a dir poco discutibili prese da Guida.

La tensione si è percepita in maniera forte anche alla fine dell’incontro. Da una parte Mourinho ha attaccato duramente l’arbitro e le sue decisioni, dall’altra Nicolò Zaniolo ha risposto con un gestaccio alle provocazioni dei tifosi della Lazio. Un gesto immortalato da un video finito all’esame del della Procura Federale e del Giudice Sportivo, la cui decisione era attesa per oggi. Zaniolo rischiava una sanzione: alla multa, che appariva quasi scontata, poteva aggiungersi una squalifica. Vediamo come ha deciso di pronunciarsi il giudice sportivo.

Zaniolo, il giudice sportivo ha deciso | Ecco la sentenza

Il Giudice Sportivo ha reso nota poco fa la sua decisione sul comportamento di Nicolò Zaniolo. Il centrocampista giallorosso è stato punito per il gesto rivolto al pubblico laziale con una ammenda da 10 mila euro “per avere, al termine della gara uscendo dal terreno di giuoco, rivolto ai sostenitori della squadra avversaria un gesto di sfida e volgare“. Nessun turno di squalifica dunque, come si auspicava in casa Roma. D’altra parte i precedenti in questo senso erano incoraggianti. Per un caso molto simile Daniele De Rossi fu sanzionato con una multa da 7.500 euro nel 2015. Stesso discorso per Cristiano Ronaldo che esultò in maniera a dir poco polemica nei confronti dei tifosi dell’Atletico Madrid. Tornando ai derby, Radu fu deferito per una lite con Simplicio. La testata rifilata al romanista costò al difensore romeno 3 giornate di squalifica. Evidente, però, che quest’ultimo caso si molto diverso da quello che ha visto Zaniolo protagonista domenica scorsa.