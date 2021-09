Infortunio al ginocchio | Ufficiale, salta Roma-Juventus

Dopo un eccellente avvio di stagione, la Roma femminile si prepara a un doppio incontro di importanza cruciale. Dall’infermeria arrivano però cattive notizie.

L’avvio di stagione della Roma femminile non poteva essere migliore. Le giallorosse di mister Spugna hanno raccolto 9 punti nelle prime tre giornate di campionato. Un inizio di stagione eccellente che proietta la squadra nelle zone alte della classifica. La Roma si trova infatti al quarto posto in classifica, con una gara da recuperare. La sfida contro l’Inter è stata infatti rinviata a data da destinarsi a causa della positività al Covid-19 di alcune calciatrici nerazzurre. Per il momento, però, la Roma è comunque riuscita a proiettarsi nella parte alta della graduatoria.

Nette le vittorie riportate in questo avvio di stagione. Dopo il 3-0 rifilato in trasferta all’esordio contro l’Empoli Ladies, le giallorosse hanno battuto il Napoli e il Pomigliano. Ora il calendario mette di fronte alla Roma due sfide delicatissime. Quella contro la Juventus campione in carica e quella contro il Milan. Partite che la Roma potrebbe dover affrontare senza una delle sue giocatrici più importanti.

Infortunio in Nazionale, Giugliano out | Salta la Juve

Il problema fisico accusato da Manuela Giugliano con la maglia della Nazionale nella sfida contro la Moldavia costringerà infatti la giocatrice a qualche giorno di riposo. Gli esami effettuati nei giorni scorsi hanno escluso conseguenze più gravi, ma il problema al ginocchio costringerà Giugliano a saltare sicuramente l’attesissima sfida contro la Juve. L’artroscopia diagnostica cui la calciatrice si è sottoposta ha fortunatamente dato esito negativo: nessuna lesione. Per stabilire i tempi di recupero però saranno necessarie altre valutazioni nei prossimi giorni. Manuela dovrà seguire un percorso riabilitativo e la sua presenza per la successiva sfida contro il Milan appare in questo momento in forte dubbio.