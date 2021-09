Calciomercato Roma, tra rinnovo e cessione | Tiago Pinto prova il colpo

I giallorossi prenderanno un nuovo centrocampista a gennaio. L’occasione potrebbe arrivare da un club di Premier League.

C’è aria ancora di rinnovamento in casa giallorossa. Non solo dal punto di vista delle cessioni, ma anche delle conferme importanti, a partire da quella di Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo. Una rivoluzione che è partita a giugno, sin dalla scelta dell’allenatore. José Mourinho ha voluto mettere in chiaro sin da subito chi tra i tanti giocatori in rosa non avrebbe fatto parte del progetto tecnico. Rimane però il grande acquisto mancato a centrocampo, dove lo Special One aveva richiesto Granit Xhaka, per il quale però l’Arsenal non si è mossa dalle sue richieste, prima del rinnovo del giocatore svizzero con i Gunners. L’obiettivo di Tiago Pinto, però, rimane lì in Premier League, a Birmingham, sponda Aston Villa.

Calciomercato Roma, futuro tra rinnovo e cessione

Secondo quanto riportato dal portale ‘birminghammail.co.uk‘, i tifosi del club inglese si starebbero facendo sentire tramite i Social, con messaggi indirizzati alla società dei Villans, per alcuni rinnovi di contratto. Tra questi manca proprio quello di Douglas Luiz, obiettivo da tempo del calciomercato della Roma. Il brasiliano classe ’98 ha il contratto in scadenza nel 2023, ma la paura dei tifosi inglesi è che José Mourinho possa fare sul serio dopo la cessione di Steven Nzonzi all’Al Rayyan. La società capitolina almeno un investimento in quel reparto del campo lo farà, ed è proprio per questo che Douglas Luiz è uno dei primissimi nomi sulla lista del general manager portoghese. Il Manchester City aveva la possibilità di riprendersi il giocatore pagando una certa cifra all’Aston Villa, ma la squadra di Pep Guardiola non ha esercitato il diritto, lasciando tutto in mano ai Villans.