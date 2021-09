Calciomercato Roma, altro rinnovo in vista | Trattativa iniziata

La società giallorossa sta pensando al rinnovo di contratto di un altro perno fondamentale della squadra di Mourinho.

José Mourinho l’estate scorsa ha voluto impostare le basi per un nuovo progetto tecnico ripartendo da molti giocatori già presenti in rosa. Il grande lavoro svolto dal general manager Tiago Pinto è stato quello di riuscire a risparmiare il più possibile dagli ingaggi dei vari esuberi, per poi reinvestirli nuovamente nelle prossime sessioni di calciomercato. La prossima estate potrebbero arrivare ulteriori soldi dai vari prestiti con diritto o con obbligo, su tutti quelli di Pau Lopez, Cengiz Under, Justin Kluivert e Alessandro Florenzi. Il percorso di crescita della società giallorossa è partito dalla panchina, con la scelta dello Special One.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, tra rinnovo e cessione | Tiago Pinto prova il colpo

LEGGI ANCHE >>> Roma, tensioni tra i calciatori per i contratti | Il retroscena di “Repubblica”

Calciomercato Roma, si pensa al rinnovo di Cristante

Su alcuni giocatori Mou aveva posto il veto della loro permanenza. Uno di questi è Bryan Cristante. Sin da quando era con la Nazionale di Roberto Mancini per disputare l’Europeo, poi vinto dagli azzurri, il tecnico portoghese ha sempre espresso parole d’elogio per il centrocampista. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, adesso la Roma starebbe pensando al prolungamento di contratto di un’ulteriore stagione. Al momento il numero 4 ha il contratto in scadenza nel giugno del 2024 e in questo caso sono aperti i colloqui per il rinnovo fino al 2025.