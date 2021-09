Calciomercato Roma, ex al veleno | Felice dell’addio

Da un ex giallorosso arrivano parole al veleno sul suo addio. “Lasciare la Roma è stata la scelta migliore“.

Nella giornata di ieri in casa Roma è arrivata una notizia attesa da tempo. Steven Nzonzi è ufficialmente un giocatore dell’Al Rayyan. Un addio che il General Manager giallorosso Tiago Pinto avrebbe voluto si concretizzasse già in estate, ma per il quale il mediano ha opposto resisitenza a lungo. Soltanto nei giorni scorsi si è infatti trovata la quadra per il trasferimento in Qatar del francese.

Quella di Nzonzi è l’ennesima cessione operata dalla Roma a partire dall’estate scorsa. Durante il calciomercato estivo Pinto ha lavorato per liberare spazio nella rosa, di cui facevano parte diversi giocatori che non rientravano nei piani di José Mourinho. Proprio nella giornata di oggi uno degli ex giallorossi che hanno trovato una nuova sistemazione nei mesi scorsi è tornato a parlare della sua esperienza nella Capitale. E non ha risparmiato toni forti.

Calciomercato Roma, addio al veleno | “Andare via la scelta migliore”

Cengiz Under si è trasferito in estate all’Olympique di Marsiglia. Il giocatore turco è volato in Francia dopo l’esperienza in prestito al Leicester della stagione precedente. Dopo un avvio incoraggiante in giallorosso, Under ha smarrito certezze e continuità. Le prestazioni negative hanno così convinto la società a privarsi di lui, anche su indicazione di José Mourinho. Partecipando alla conferenza stampa in vista degli incontri di domani in Europa League, il turco è tornato con parole al veleno sul suo addio alla Roma. “Lasciare la Roma per il Marsiglia? È successo grazie all’allenatore e al presidente. È stata una delle decisioni migliori della mia carriera ma voglio andare oltre, seguendo le indicazioni del mister”, ha dichiarato ai giornalisti presenti in sala stampa. Eppure, nei mesi scorsi, quando la Roma aveva annunciato l’arrivo in panchina di Mourinho, Under si era mostrato entusiasta all’idea di lavorare col tecnico portoghese.