Calciomercato Roma, rinforzo a centrocampo: scout giallorossi in Brasile per monitorare con attenzione un possibile innesto di gennaio.

La delusione per la sconfitta nel derby è stata cocente, ma la Roma guarda avanti con ottimismo e continua a lavorare per migliorare. Del resto José Mourinho è stato ingaggiato con un contratto triennale e il progetto è a lungo termine. Lo “Special One” quando c’è da vincere non si tira mai indietro, ma alcuni limiti della rosa sono evidenti e lo stesso portoghese li ha segnalati a più riprese.

Ecco perché il general manager Tiago Pinto continua a lavorare in ottica calciomercato per cercare quei profili che possano essere di aiuto sia per gennaio che per il futuro. Nella prossima sessione invernale sarà indispensabile procedere all’acquisto di un terzino destro come vice-Karsdorp, visto che il giovane Bryan Reynolds non viene ritenuto ancora all’altezza.

Poi ci sarà da ingaggiare almeno un centrocampista centrale. Gonzalo Villar e Amadou Diawara sono stati utilizzati raramente, Mourinho ha in mente profili differenti per la sua mediana e lo sta facendo notare in tutti i modi. In questo ruolo un possibile rinforzo del futuro potrebbe arrivare direttamente dal Brasile.

Calciomercato Roma, riflettori puntati su Danilo del Palmeiras

Come dichiarato da Daniele Trecca alla ‘CM.IT TV’, scout di Roma, Juventus, Milan, Ajax e Atletico Madrid stanotte hanno assistito ad Atletico Mineiro-Palmeiras per monitorare con attenzione Danilo. Centrocampista mancino di 21 anni, il giocatore era già stato proposto ai giallorossi in estate. Il club paulista lo valuta 13-15 milioni di euro e vorrebbe anche una percentuale sulla futura rivendita.

Nato a Salvador il 29 aprile 2001, Danilo dos Santos de Oliveira si è imposto in prima squadra a partire dal 2020 e vanta già 74 presenze con 4 gol e 6 assist.