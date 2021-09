Calciomercato Roma, il preferito di Mou | Ecco i soldi per comprarlo

Si accendono i riflettori sul calciomercato in casa Roma, dopo il ribaltone sul fronte uscite delle scorse ore. Ecco il preferito da Mou ed il cash per comprarlo.

E’ un calciomercato perennemente vivo quello in casa Roma, di ieri l’ultima operazione ufficiale che fa respirare le casse societarie. Tiago Pinto è riuscito a piazzare anche Steven Nzonzi, due giorni prima della chiusura del mercato in Qatar. Alla fine, dopo un continuo tira e molla, l’ufficialità è arrivata, il mediano francese è un nuovo giocatore dell’Al Ryyan. L’esubero dall’ingaggio più pesante è stato piazzato, ora gli occhi sono già alla finestra di riparazione.

Il tecnico portoghese non ha visto arrivare il nuovo centrocampista nella sessione di mercato estiva. Tutto partì da Xhaka, prima scelta dello Special One, poi blindato dall’Arsenal quando sembrava tutto fatto. Finora in tutte le gare, ad esclusione dell’esordio in Conference, Mourinho si è affidato alla coppia Cristante – Veretout, non considerando di pari livello Diawara, tantomeno Villar. Il tecnico vuole un potenziale titolare, che risponda a caratteristiche ben precise, e si torna a guardare in Premier League.

Mou ha scelto il centrocampista, ecco i soldi per l’acquisto

Fari puntati in Premier League, per l’ennesima volta. I giallorossi hanno già acquistato portiere e numero 9 dal campionato inglese, ed erano ad un passo dal mediano dell’Arsenal. Stavolta il nome in cima al taccuino di Tiago Pinto è quello di Douglas Luiz, come riportato anche da Piero Torri su Il Romanista. Il centrocampista classe 1998 è in forza all’Aston Villa ed il club inglese non è intenzionato a fare sconti. La valutazione del cartellino è di 30 milioni di euro, per il centrocampista che è anche nel giro della nazionale brasiliana. Ed il tesoretto per il centrocampista può iniziare a concretizzarsi dopo la partenza di Nzonzi, per un risparmio di circa 5 milioni di euro. Altra opzione concreta è la cessione di uno tra Diawara e Villar, lo spagnolo è reduce da due tribune consecutive. Occhi anche in Francia, sponda Marsiglia, dove Pau Lopez ha scalato le gerarchie in porta. Allo scattare delle 18 presenze l’acquisto da parte del club francese sarà obbligatorio, garantendo ben 12 milioni di euro alle casse giallorosse.