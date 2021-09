Roma, la risposta dei tifosi dopo il derby | I numeri parlano chiaro

Roma, dopo la delusione derby i tifosi giallorossi hanno dato un importante segnale alla squadra.

La sfida con i biancocelesti ha sancito il secondo scacco della nuova Roma di Mourinho, arrivato esattamente sette giorni dopo quello di Verona, maturato con un risultato uguale e una prestazione simile.

Servirà, come sa lo stesso mister, mettersi subito alle spalle queste tristi parentesi e proseguire un cammino che, attualmente, permette a Veretout e colleghi di essere al quarto posto con dodici punti raggiunti in sei partite.

Al portoghese non manca l’intelligenza e la conoscenza per capire cosa non abbia funzionato e cercherà sicuramente di ovviare alle problematiche affinché queste due su citate cadute facciano meno rumore, in una città fragorosa come quella capitolina.

Se allo Special One e al suo staff spetterà un lavoro volto a ricompattare la rosa e farle ritrovare entusiasmo, i tifosi stanno in queste ore mostrando, per l’ennesima volta, tutto il grande affetto e vicinanza nei confronti della propria squadra del cuore.

Roma, “Mai sola mai”: dopo il derby non diminuisce l’entusiasmo dei tifosi

Finora lo stadio Olimpico, al netto delle disposizioni Covid, ha sempre registrato la saturazione della capienza, indipendentemente dal nome dell’avversario. Questo grazie, oltre che ai quasi due anni di assenza di pubblico per la fase pandemica, al brio apportato dal nuovo mister e dalla squadra consegnatagli.

Essa, seppur mancante di alcuni pezzi, entusiasma la piazza. In attesa di novità calibrate da Pinto dopo Natale, i tifosi stanno mostrando tutto il proprio supporto alla squadra per spingerla a fare il meglio possibile in questi tre mesi, nella speranza, poi, che la competitività e le risorse possano essere acuite dalla campagna acquisti invernale.

Ciò giustifica, dunque, la presenza dei quasi 30000 spettatori domenica prossima, quando all’Olimpico arriverà l’Empoli dell’ex Andreazzoli per chiosare, prima della sosta, questo primo tour de force stagionale.

Un segnale importante, volto a sottolineare come, nel calcio e nella vita, l’amore sia in grado di andare ogni oltre ostacolo e difficoltà e sappia, sovente, rafforzarsi proprio nei momenti più complicati.