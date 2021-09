Roma, Mourinho non risponde a Sarri ma poi provoca la Lazio

Josè Mourinho ha parlato alla vigilia del prossimo match della Roma, contro lo Zorya, in Conference League. Ai microfoni Sky è tornato sul derby perso.

Mourinho ha parlato alla vigilia del prossimo incontro della Roma. I giallorossi sono volati in Ucraina, per la seconda giornata del girone C di Conference League. Domani pomeriggio, alle ore 18:45, ad attendere i giallorossi ci sarà lo Zorya. Per presentare la gara il tecnico è intervenuto prima in conferenza stampa, poi ha parlato anche ai microfoni Sky, tornando anche sul derby perso contro la Lazio.

Il portoghese è stato chiaro, evitando di citare direttamente il collega Maurizio Sarri. La bordata non è comunque mancata nei confronti dei rivali. Ma la premessa da cui è partito Mou deve essere il mantra in casa Roma. Il tecnico ha spiegato come si riparte dopo la delusione di domenica: “Quello che è da fare è vincere la prossima. Quella di domani.” Fondamentale ritrovare la vittoria, se possibile con un comodo margine, il morale ha bisogno di tornare ad alti livelli da subito.

Mourinho punge Sarri: “L’avversario squadra piccola”

Il tecnico non ha voluto rispondere a Maurizio Sarri, ma ha mandato comunque una bordata ai biancocelesti. La domanda di SKY è sulle parole del tecnico della Lazio riguardo il rigore non concesso a Zaniolo, ecco la replica dello Special One: “Non voglio dire nulla. L’unica cosa che posso dire è che al di là del risultato e degli episodi abbiamo giocato cinque partite all’Olimpico di cui tre in campionato e questa contro la Lazio. La partita dove abbiamo più dominato e messo l’avversario in difficoltà è stata questa, è stata una partita in cui la mia squadra si è sentita più grande e l’avversario più piccolo. Quello che interessa è il risultato, abbiamo accettato la partita”