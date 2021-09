Roma, ultime da Trigoria | In quattro lavorano a parte

By

Roma, queste le ultime novità dal centro tecnico Fulvio Bernardini di Trigoria, dove la squadra si sta allenando in vista della gara di domani.

Alle 18.45 di domani, giovedì 30 settembre, andrà infatti in scena la seconda sfida dei capitolini nei gironi di Conference League. Mancini e colleghi voleranno in Ucraina per affrontare lo Zorya.

Si assisterà con ogni probabilità ad un importante turnover per garantire riposo a chi abbia accumulato molti minuti nell’ultimo periodo e per poter cercare di avere a disposizione la squadra al completo in vista della gara di domenica contro l’Empoli.

Roma, il report da Trigoria: quattro giocatori si allenano a parte

Stando alle ultime notizie provenienti dal centro tecnico, Karsdorp, Mkhitaryan, Veretout e Vina si stanno allenando a parte per gestire i carichi di lavoro. Si tratta di una scelta precauzionale, volta a tutelare le condizioni dei suddetti che, con ogni probabilità, non saranno schierati dal primo minuto domani.