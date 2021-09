Verso Zorya-Roma, la conferenza stampa di Mourinho | LIVE

Alla vigilia del secondo turno di Conference League, seguiamo in diretta la conferenza stampa di José Mourinho ed Eldor Shomurodov.

Come da tradizione è in corso in questi minuti una conferenza stampa di presentazione della sfida di domani tra Zorya e Roma. Il match è valido per la seconda giornata dei gironi di Conference League. José Mourinho si presenta in sala stampa per affrontare i principali temi di casa giallorossa. Sicuramente il tecnico portoghese darà indicazioni sulle ragioni delle due assenze dell’ultima ora. Per il match di domani non sono infatti stati convocati Rick Karsdorp e Jordan Veretout. Saranno invece regolarmente a disposizione sia Mkhitaryan che Vina. Vediamo insieme i passaggi salienti della conferenza stampa del tecnico giallorosso che si presenterà ai microfoni insieme ad Eldor Shomurodov.

Domani Zorya-Roma | Le parole di Mourinho in conferenza

L’inizio della conferenza stampa è fissato per le ore 18:00.

José Mourinho ed Eldor Shomurodov si presentano di fronte ai microfoni con qualche minuto di ritardo. Il primo a parlare è José Mourinho: “Ho giocato contro lo Zorya qualche anno fa a dicembre. Le condizioni erano diverse. Queste secondo me sono ottime condizioni per giocare”, dice riferendosi al clima. “Non ho visto lo stadio e il terreno di gioco ma la temperatura è perfetta”.

