Verso Zorya-Roma, sorpresa Mourinho | Due rimangono a casa

I giallorossi domani saranno ospiti dello Zorya. Alcuni cambi verranno fatti da Mourinho, ma ci sono due assenze.

Domani pomeriggio alle ore 18:45 la Roma di José Mourinho disputerà la seconda giornata della fase a gironi della UEFA Conference League. Ad attendere i giallorossi al Zaporizhzhya City Stadium ci sarà lo Zorya Luhansk, che nella prima giornata ha perso 3-1 in casa dei norvegesi del Bodo/Glimt. Per i giallorossi sarà la sesta partita in meno di quattro settimane (domenica pomeriggio contro l’Empoli sarà la settima), prima della sosta per le Nazionali. Intanto il tecnico portoghese dovrà fare per forza di cose un po’ di turnover, sia per far rifiatare qualcuno, che perché dovrà fare anche la conta degli assenti.

Zorya-Roma, due assenti per Mourinho

Nella partita di domani, infatti, non ci saranno né Rick Karsdorp, né Jordan Veretout, mentre saranno a disposizione sia Henrikh Mkhitaryan che Matias Vina. I primi due questa mattina nell’allenamento di rifinitura si sono allenati individualmente e quindi non partiranno nemmeno con i compagni. Per quanto riguarda la formazione di domani ci sono alcuni ballottaggi, come ad esempio il terzino destro. Reynolds potrebbe essere in vantaggio su Ibanez. Al centro difficilmente giocherà dal primo minuto Marash Kumbulla (uno dei meno impiegati in questo inizio di stagione). A sinistra spazio a Riccardo Calafiori, mentre davanti i sicuri sembrano essere Carles Perez e Lorenzo Pellegrini. Shomurodov è in vantaggio su Borja Mayoral, mentre a sinistra El Shaarawy dovrebbe giocare dal primo minuto. A centrocampo Diawara dovrebbe giocare in coppia con Cristante.