Zorya-Roma, svolta Mourinho | La decisione su Villar e Borja Mayoral

Zorya-Roma, ecco le ultime novità sulla gara europea che attende i giallorossi domani, giovedì 30 settembre, alle ore 18.45.

I capitolini sono chiamati a rialzarsi dopo lo scacco nel derby, maturato in seguito ad una prestazione poco attenta all’inizio ma, al contempo, caratterizzata da una forte capacità di reazione che ha portato la squadra a lottare fino al novantesimo.

La stracittadina, si sa, può avere un impatto molto importante su una stagione e influenzare il momento di una rosa. La Roma veniva da un buon periodo, caratterizzato unicamente dal neo di Verona, sette giorni dopo il quale è giunta proprio la sconfitta contro Sarri.

Starà ora a Mourinho, al suo carisma e alla sue esperienza cercare di far ritrovare fiducia ed entusiasmo a quella squadra che ha riunito dopo il fischio finale nel lato Sud del campo, cercando di dare un segnale, anche mediatico, di compattezza e unità.

Zorya-Roma, le ultime su Villar e Borja Mayoral

Come detto, sarà fondamentale archiviare subito la parentesi di domenica scorsa. A partire da domani, quando Pellegrini e compagni si troveranno di fronte gli ucraini dello Zorya per la seconda gara di Conference League.

La sfida anticiperà gli ultimi novanta minuti di questo primo tour de force stagionale, quelli contro l’Empoli, prima della seconda sosta per le Nazionali. In vista de numerosi impegni ravvicinati in programma anche nel mese di ottobre e delle difficoltà fisiche palesate nell’ultima settimana, Mourinho potrebbe da domani iniziare a fare delle scelte più nette legate al turnover.

Contro il Cska Sofia il portoghese ha fatto sette cambi ma non è riuscito comunque ad evitare di schierare, seppur a partita in corso, diversi dei titolarissimi. Sul campo ucraino, con ogni probabilità, troveranno invece spazio Reynolds e Kumbulla, entrambi ignorati fin qui.

Il primo continua a non convincere lo Special One, secondo cui l’americano è ancora troppo acerbo. Stesso discorso per il difensore ex Hellas che, per caratteristiche, è stato schierato pochissimo in questo primo spezzone stagionale.

A completare la prima linea dovrebbero esserci Calafiori e Smalling ma ciò che più intriga è l’eventuale schieramento di Villar. Lo spagnolo dovrebbe trovare spazio in mediana dal primo minuto dopo la titolarità di due giovedì fa.

Possibile, infine, la prima uscita da titolare di Borja Mayoral, relegato ai margini dal mister, nonostante la grande annata scorsa. A suo supporto ci saranno Carles Perez, il riposato Pellegrini e uno tra Shomurodov ed El Shaarawy.

Più che certe, poi, le entrate a partita in corso dei numerosi giovani che “Mou” ha voluto tenere con se e valutare a partire dal suo arrivo. In pole, ovviamente, ci sono Bove e Zalewski che nel derby ha mostrato una personalità più che encomiabile, a poche ore di distanza dalla triste dipartita paterna.