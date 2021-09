Calciomercato Roma, game over e addio | Occasione Pinto: che affare!

Calciomercato Roma, scaricato come fosse un esubero: le antenne dei giallorossi sono drizzate sull’obiettivo.

Per rinforzare la line arretrata della Roma, nel caso in cui si fosse materializzata l’ipotesi di un addio di Kumbulla, uno dei nomi che maggiormente ingolosiva il gm giallorosso Tiago Pinto era sicuramente quello di Clement Lenglet, per il quale ci sono stati dei contatti, ma non approfonditi, dal momento che non si sono verificate le giuste condizioni. Il difensore francese, utilizzato con il contagocce da Koeman (ha totalizzato in questo primo scorcio di stagione appena 3 presenze, tutte da subentrato, per un totale di 91 minuti di gioco), potrebbe però prendere seriamente in considerazione l’idea di lasciare la Catalogna, per provare un’esperienza altrove.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, addio Smalling? | Maxi scambio in Serie A!

Calciomercato Roma, Koeman scarica Lenglet: possibile ritorno di fiamma?

Secondo quanto riportato da fichajes.net, l’acquisto di Eric Garcia e la fiducia che Koeman ripone in giovani come Araujo e Mingueza, ha esponenzialmente fatto aumentare le chances di un addio di Lenglet, sebbene il contratto dell’ex Siviglia scada nel 2026. Questa in corso, dunque, potrebbe essere l’ultima stagione del classe ’95 con la maglia blaugrana: e chissà che la Roma non possa seriamente considerare l’idea di effettuare un blitz per un calciatore comunque che, a dispetto dell’età ancora relativamente giovane, ha maturato già grande esperienza a livello internazionale.