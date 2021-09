Calciomercato Roma, asta stellare | Corsa a tre per il gioiello

Calciomercato Roma, si stanno creando i presupposti per un’asta faraonica: corsa a tre per il gioiello. Gli ultimi dettagli.

Messosi in luce in Copa America dopo una stagione da autentico protagonista con la maglia del Porto, Luis Diaz ha attirato su di sé le attenzioni di molti top club, che hanno da tempo cominciato a sondare il terreno per capire l’eventuale possibilità di mettere le mani sul gioiellino colombiano classe ’97. Il club lusitano, la scorsa estate, non ha concesso alcun tipo di spiraglio; la situazione, però, potrebbe cambiare tra qualche mese, soprattutto se la forte ala sudamericana non dovesse rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2024. E molti top club europei sono alla finestra, tra cui la Roma.

Calciomercato Roma, colpo Luis Diaz: anche Barcellona e Liverpool sul colombiano

Come riportato dal “The Independent“, oltre ai giallorossi, a monitorare la situazione legata all’ex calciatore del Junior Fc sono anche il Liverpool e il Barcellona, che potrebbero presentare un’offerta concreta tra qualche mese. Difficile, però, che il Porto possa decidere di accettare offerte inferiori ai 50 milioni di euro, per un calciatore che comunque denota margini di miglioramento ancora importanti; chiaramente, il fatto che Diaz ingolosisca anche club blasonati come il Liverpool, che può giovarsi di una forza economica importante, complica i piani di Pinto, che ha messo gli occhi sul sudamericano sin dalla scorsa estate, ma che non ha mai potuto affondare con decisione il colpo.