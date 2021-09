Calciomercato Roma, via libera Mourinho | La Juventus lo prende subito

Calciomercato Roma, a gennaio i giallorossi potrebbero distinguersi per una campagna acquisti movimentata tanto quanto quella estiva, da poco conclusasi.

Starà alla capacità, alle conoscenze e alle intuizioni di Tiago Pinto cercare di migliorare la rosa consegnata lo scorso agosto al mister connazionale. Necessario apportare delle modifiche in quei reparti in cui lo Special One non si sia detto soddisfatto.

Come ormai noto da inizio giugno, i capitolini sono sulle tracce di un mediano, da sempre l’unica priorità per il mister, al momento insoddisfatta. Questo non per demeriti dirigenziali quanto, piuttosto, per il succedersi e l’incastrarsi di diverse vicende che hanno costretto il gm e i suoi adepti a seguire una strada diversa rispetto a quella preliminarmente prevista.

Lo stesso tecnico, a fine mercato, si è detto contento del modus operandi di Tiago e dei colleghi, celeri e bravi nell’intervenire cercando di anteporre ad ogni cosa il bene della Roma e la volontà di accontentarlo.

Le scelte di campo ponderate da Mourinho in queste primissime uscite stagionali hanno però lasciato intuire quale sia la sua visione relativamente a diversi elementi dello scacchiere. Molti di questi sembrano destinati alla partenza dopo Natale.

Calciomercato Roma, la Juventus vuole Borja Mayoral a gennaio

Tra i vari giocatori con la valigia in mano figura Borja Mayoral. Il centravanti spagnolo ha giocato pochissimo fin qui e, come emerso dal suo malcontento di fine estate, ha intenzione di cambiare aria per giocare con maggiore continuità.

Il numero 21 ne fa una questione di orgoglio, forse quasi di principio, attendendosi all’inizio un trattamento diverso dopo il bel campionato dello scorso anno. Finora è stato però chiuso dalla grande competizione presente dalla trequarti in su.

In particolar modo, stando a quanto riferito da Calciomercatoweb.it, il classe 1997 potrebbe approdare alla Juventus a gennaio. I bianconeri sono infatti alla ricerca di un numero 9 che possa far rifiatare Morata e Kean. L’operazione potrebbe essere accelerata da un eventuale approdo in giallorosso di Ianis Hagi.