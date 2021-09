Calciomercato Roma, ora è ufficiale | Confermata anticipazione ASRL

Calciomercato Roma, dal Brasile arrivano le dichiarazioni ufficiali che confermano la trattativa già anticipata dalla nostra redazione.

Prima che si entrasse nel cuore del mercato, una delle questioni più discusse nella Capitale in primavera riguardava il rinnovo di Mkhitaryan. Quest’ultimo è alla fine arrivato, garantendo a Mourinho la permanenza nel proprio scacchiere di un elemento forte quanto esperto, allenato già in passato dallo Special One.

Nonostante alcuni vecchi dissapori tra i due, risalienti ai tempi dello United, l’armeno sta rappresentando uno degli uomini prediletti del mister, al quale garantisce qualità, intelligenza e ripiegamenti.

Lo scorso maggio, prima che Raiola e il numero 77 si convincessero a firmare il prolungamento con i giallorossi, la nostra redazione vi aveva riportato di un’importante indiscrezione appresa in esclusiva.

Secondo quanto raccolto illo tempore, la dirigenza capitolina era al lavoro per portare a Trigoria il brasiliano ex Chelsea, Willian, allenato in passato da Mourinho proprio come “Miki”.

Calciomercato Roma, arriva la conferma di Willian sui contatti passati

Il trequartista brasiliano ha da poco rilasciato delle interessanti dichiarazioni durante l’intervista ad “Arena SBT”, riportata dal sito internet “Centraldotimao“. Il numero 22 ha rimarcato il rapporto di grande stima e affetto nato con il mister portoghese facendo capire come ci sia stato anche un tentativo di portarlo a Roma prima di firmare con il Corinthians.

“Mourinho ha sempre avuto qualche contatto con il mio manager. Dopo aver lavorato con lui al Chelsea siamo diventati amici. Ci siamo sempre parlati per messaggio o per telefonata. So che gli piaccio molto e la stima tra di noi è reciproca. Nessun accordo è stato raggiunto con lui, né con la Roma in passato”.