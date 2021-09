Calciomercato Roma, bomba dalla Spagna: 50 milioni!

Calciomercato Roma, dalla Spagna trapela una clamorosa indiscrezione: colpo da 50 milioni di euro complessivi.

Il reparto più forte della Roma, ma che quasi paradossalmente necessità di maggiori rinforzi, è sicuramente il centrocampo, zona del campo nella quale i giallorossi possono contare su qualità, tecnica, fantasia ed imprevedibilità, ma che in termini di soluzioni alternative presenta qualche lacuna. Lo stesso José Mourinho ha evidenziato questo state of way in più di una conferenza stampa, ponendo le basi, almeno a parole, per un colpo futuro in mediana, per mezzo del quale i giallorossi potrebbero fare quel definitivo salto di qualità. Uno dei nomi, ma non l’unico, sul taccuino di Pinto, è quel Tanguy Ndombelè che il Tottenham non è disposto a cedere a cuor leggero.

Calciomercato Roma, colpo Ndombelè | Il Tottenham non fa sconti: 50 milioni!

Secondo quanto riportato dalla Spagna, e più precisamente da Don Balon, il francese del Tottenham è valutato da Paratici quasi 50 milioni di euro: la Roma ha effettuato qualche sondaggio esplorativo per saperne di più, ma al momento in modo ancora superficiale, non presentando alcuna offerta ufficiale la scorsa estate. Resta da capire se effettivamente Pinto deciderà di stanziare una cifra così onerosa per un investimento sì importante, ma per il quale si potrebbero comunque “spuntare” prezzi drasticamente più contenuti.