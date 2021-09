Calciomercato Roma, addio Smalling? | Maxi scambio in Serie A!

Calciomercato Roma, l’inserimento di Smalling in una trattativa potrebbe regalare a Mou una pedina polivalente.

In questo inizio di stagione, Chris Smalling ha avuto più di una difficoltà a ricoprire quel ruolo di titolare fisso che Paulo Fonseca gli aveva ritagliato nella sua Roma. Complice anche l’infortunio patito nel ritiro pre campionato, il difensore inglese sta facendo fatica ad inserirsi nei meccanismi della retroguardia giallorossa, alla quale l’esperienza dell’inglese si è rivelata in passato una vera e propria manna dal cielo. Chiaramente la stagione è molto lunga, ma la sensazione, corroborata dai fatti, è che Mancini ed Ibanez partano con almeno un piede e mezzo avanti nelle gerarchie dello Special One che, stando così le cose, potrebbe decidere di far “sacrificare” l’ex United, pur di rinforzare la mediana.

Calciomercato Roma, scambio Smalling-Gagliardini con l’Inter?

Ecco perché, secondo quanto riportato da calciomercatoweb.it, si potrebbero creare le premesse per un clamoroso intreccio di mercato tra i capitolini e l’Inter, nel quale milita quel Roberto Gagliardini che, da jolly sotto Conte, sembra essere stato relegato a desaparecido da Simone Inzaghi. L’idea che potrebbe prendere forma nei prossimi mesi è quella di imbastire uno scambio alla pari, anche perché i contratti di entrambi i calciatori scadono nel 2023: tuttavia, i nerazzurri potrebbero prendere al vaglio questo tipo di soluzione soprattutto nel caso in cui partisse De Vrij, corteggiato dalle big europee la scorsa estate.