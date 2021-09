Calciomercato Roma, spunta il grande ritorno | Ecco la formula

Spunta una nuova possibile pista per il calciomercato di gennaio: la suggestione porterebbe a un grande ritorno.

L’avvio di stagione della Roma ha messo in luce alcune lacune presenti nella rosa giallorossa. José Mourinho ha infatti dimostrato, attraverso le proprie scelte, di non fidarsi completamente di alcuni dei giocatori a sua disposizione. E se l’impianto titolare soddisfa il tecnico portoghese, non si può dire altrettanto per le alternative presenti in panchina.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, accordo rivoluzionato | La mossa che non ti aspetti

E’ stato lo stesso allenatore, in più occasioni, a sottolineare come la principale differenza tra la Roma e i club al vertice della classifica di Serie A stia oggi nei ricambi. In particolare Mourinho si riferisce ad alcune specifiche posizioni in campo: quella di terzino destro – dove Reynolds non è all’altezza di sostituire Karsdorp – e quella de centrocampista centrale. In quella posizione lo Special One aveva chiesto un innesto importante. Le complicazioni sul mercato in uscita hanno impedito l’arrivo di un mediano di spessore, che sarà dunque una delle priorità del calciomercato di gennaio.

LEGGI ANCHE: Zorya-Roma, Mourinho in conferenza | “Dobbiamo far riposare qualcuno”

Calciomercato Roma, suggestione Paredes | Ecco come può arrivare

I nomi accostati alla Roma in questi mesi sono stati tanti. In principio fu Granit Xhaka. Dopo lo svizzero sono arrivate le indiscrezioni su Sergio Oliveira, Douglas Luiz, Denis Zakaria. Tutti nomi importanti che restano in corsa per il centrocampo giallorosso. Eppure nelle ultime ore una suggestione clamorosa si sta facendo strada: quella che porterebbe al ritorno a Roma di Leandro Paredes. Il centrocampista argentino pare in difficoltà nel nuovo Paris Saint Germain di Mauricio Pochettino. In questo avvio di stagione l’ex giallorosso ha collezionato appena 3 apparizioni tra Ligue 1 e Champions League, mettendo insieme soltanto 150 minuti. Poco per chi come lui ha l’ambizione di essere al centro del progetto. E allora chissà che dalle parti di Trigoria non si possa decidere di fare un tentativo per un suo clamoroso ritorno. La formula ideale sarebbe quella del prestito, con la Roma che accoglierebbe a braccia aperte l’argentino. Grinta, qualità e visione di gioco: Paredes ha tutte le caratteristiche che fanno al caso del centrocampo giallorosso. Inoltre conosce bene l’ambiente e sarebbe quindi in grado di inserirsi velocemente, con la stagione in corso. Insomma: per ora si tratta soltanto di una suggestione, chissà che presto non possa diventare qualcosa di più.