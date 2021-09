Calciomercato Roma, altra firma in vista | I tempi per l’accordo

L’agenda del General Manager della Roma Tiago Pinto prevede una serie di importanti appuntamenti nelle prossime settimane.

Mentre la Roma si prepara ad affrontare lo Zorya in un match valido per la seconda giornata di Conference League continuano a rincorrersi notizie relative al calciomercato. E’ di pochi giorni fa l’ufficialità del trasferimento di Steven Nzonzi all’Al Rayyan. Una cessione attesa in casa giallorossa e utile per alleggerire il monte ingaggi della rosa in vista di nuovi acquisti da inserire a gennaio. Oltre alle trattative in entrata e in uscita però il General Manager Tiago Pinto è attivo in queste settimane anche su un altro importante fronte.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, il preferito di Mou | Ecco i soldi per…

Il dirigente portoghese ha infatti tenuto diversi incontri con i procuratori di alcuni calciatori della rosa giallorossa per discutere le rinnovo di contratto. Il primo nome di questa lista è chiaramente quello di Lorenzo Pellegrini. Ma nell’agenda della dirigenza giallorossa il Capitano non è l’unico elemento cui far firmare in tempi brevi un prolungamento di contratto.

LEGGI ANCHE: Roma, Mourinho non risponde a Sarri ma poi provoca la Lazio

Calciomercato Roma, non solo Pellegrini | Il calendario dei rinnovi

L’ultimo incontro con l’entourage di Pellegrini dovrebbe aver consentito di trovare la quadra definitiva sul nuovo accordo, per la cui ufficializzazione mancherebbe soltanto il via libera della proprietà. Ma in casa Roma si prepara il terreno anche per il rinnovo di Nicolò Zaniolo. Il fantasista è stato probabilmente il migliore in campo nel derby e sta via via ritrovando la condizione migliore dopo un lunghissimo stop. La Roma non ha fretta di procedere al rinnovo, vista la lunghezza del contratto in essere, ma come sottolinea calciomercato.it la volontà di avviare i negoziati per blindare la permanenza di Nicolò è netta. Il contratto del numero 22 scadrà nel 2024, ragion per cui la conclusione del nuovo accordo potrebbe non essere imminente. Ma la volontà delle parti è chiara. Stesso discorso dovrebbe riguardare, prossimamente, anche Gianluca Mancini. Anche il difensore è in scadenza nel 2024 e la sua situazione appare analoga a quella di Zaniolo.