Calciomercato Roma, blitz tedesco | Assalto Dortmund

I giallorossi sono interessati al centrocampista che però adesso piace anche al Borussia Dortmund. Occasione a zero per giugno.

C’è chi pensa al campo e chi pensa al calciomercato. La Roma lavora costantemente per migliorare la rosa da dare a José Mourinho. Il tempo è la parola principale e protagonista di questi primi mesi dello Special One nella capitale, il quale a più riprese ha affermato che step by step bisognerà attendere per arrivare agli obiettivi. Sarà proprio il tecnico portoghese a provare a velocizzare questo tempo che manca per arrivare al successo. Intanto il general manager Tiago Pinto continua a sondare le varie piste per rinforzare la rosa. Sicuramente a gennaio verrà inserito un nuovo centrocampista, con la partenza molto probabile di Gonzalo Villar, impiegato pochissimo da Mourinho.

LEGGI ANCHE: Zorya-Roma, Mourinho soddisfatto, ma che stoccata alla Lazio

LEGGI ANCHE: Voti Zorya-Roma 0-3, due su due in Europa | Bene Darboe

Calciomercato Roma, assalto Dortmund per Zakaria

Uno dei nomi principali tra gli obiettivi di Tiago Pinto è senz’altro Denis Zakaria. Il centrocampista svizzero del Borussia Monchengladbach è da tempo nelle mire della società capitolina. Su di lui, però, come riportato dalla ‘Bild’, c’è da registrare l’interesse dell’altro Borussia, il Dortmund. Per lo svizzero si potrebbero aprire dunque molti scenari. Sia la Roma che i gialloneri vogliono avere un centrocampista fisico che possa migliorare anche la fase difensiva, oltre ad essere un centrocampista con una gran botta dalla distanza. Al Dortmund piace perché è versatile, duttilità che potrebbe far comodo però anche a José Mourinho. Da ricordare come il giocatore abbia il contratto in scadenza al termine di questa stagione e l’occasione la stanno fiutando in tanti.