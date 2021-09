Florenzi torna a Roma: allarme Milan, non c’è pace per l’ex giallorosso

Florenzi torna a Roma, un altro stop per il difensore che è passato dai giallorossi ai rossoneri. Rischia un lungo stop

Non c’è pace per Alessandro Florenzi. Che oggi è attesa a Roma per cercare di capire come risolvere il problema al ginocchio sinistro che lo ha inizialmente costretto a saltare la trasferta di La Spezia della sua squadra. Contro l’Atletico, l’ex giallorosso, ha stretto i denti. Ma si è visto subito che non era al meglio della forma fisica, tanto che nel pareggio della squadra di Simeone, è uno dei principali responsabili. Oggi l’esterno si sottoporrà a una visita a Villa Stuart per capire come procedere.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, le soluzioni sono due: o riposo assoluto, o intervento in artroscopia. In ogni caso tornerà dopo la sosta e salterà la convocazione in Nazionale. I tempi di recupero potrebbero cambiare, ovviamente, in base alla decisione dello staff medico che oggi lo visiterà.

Florenzi, il difensore rischia di saltare Roma-Milan

Il prossimo 31 ottobre ci sarà, all’Olimpico, Roma-Milan. E il difensore, qualora si decidesse di intervenire sul ginocchio sinistro, avrebbe bisogno di almeno un mese di tempo per tornare a disposizione di Stefano Pioli. Rischia di conseguenza di saltare il ritorno all’Olimpico. In caso invece si andasse incontro a una terapia conservativa, allora, Florenzi, all’appuntamento ci potrebbe essere. Tutto si capirà dalla visita di oggi.

Dopo un’estate passata per capire quale poteva essere il suo futuro, il campione d’Europa ha accettato la proposta del Milan. Non è partito benissimo, anche per via di questo stop, ma sicuramente, alla lunga, un elemento con la sua esperienza potrebbe tornare utile alla causa rossonera. Intanto però, rischia di fermarsi per un tempo assai lungo. E poi è sempre dura tornare a essere al 100%.