Mourinho al Barcellona, la quota clamorosa dei bookmaker

Mourinho, il nome del portoghese è stato accostato al Barcellona dalla nota società di gioco d’azzardo, Betfair.

I blaugrana stanno vivendo forse il momento più difficile di tutta la propria storia. A guardare la posizione finanziaria del club e i risultati sportivi della squadra si fa fatica a pensare che si tratti della stessa realtà che fino a poco tempo fa ha letteralmente dominato e incantato in Europa insieme al Real Madrid.

Nella serata di ieri, Pique e compagni hanno perso 3 a 0 in casa del Benfica e attualmente sono fermi a zero punti nel girone di Champions League. Il dato più triste riguarda i tiri in porta, ancora fermo a quota zero in questi primi 180 minuti europei.

Come è giusto che sia, c’è chi inizia, o meglio, continua, a mettere in discussione il mister olandese Ronald Koeman, accusabile anche per una poco felice gestione di diversi giocatori presenti nello scacchiere.

Mourinho, spunta anche il suo nome per il post-Koeman

In patria e non solo, dunque, non sono poche le testate a commentare e parlare di un ipotetico scenario di addio del mister olandese. Va però preliminarmente rimarcato che le complicanze economiche vissute dagli spagnoli, attualmente, potrebbero impedire loro di esonerarlo.

Nel suo contratto è infatti prevista una penale di 6 milioni di euro in caso di esonero. Nonostante ciò, il portale FourFourTwo ha analizzato gli ipotetici nomi che potrebbero prendere il posto dell’ex difensore fiammingo. Sono state prese in considerazione le quote dalla su citata società di scommesse che hanno dato, numericamente parlando, un’idea dell’effettiva possibilità che determinati scenari si verifichino.

I nomi proposti per il post-Koeman sono stati numerosi. Il più probabile sembra essere quello di Xavi, immediatamente seguito da Roberto Martinez. L’iberico aveva preso il posto proprio di Koeman dopo il suo esonero all’Everton.

Da segnalare anche i nomi di Ten Hag, Conte, Arteta, Pirlo, Bielsa ed Henry. In fondo a questa lunga lista figura anche José Mourinho, un cui approdo al Barcellona pare molto più che utopistico.

Il portale ha evidenziato come si tratti di un affare quasi impossibile, chiosando però il discorso con un affascinante domanda. “Quanto sarebbe bello vederlo sulla panchina del Barcellona?”. Di certo non molto per i giallorossi.