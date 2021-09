Roma-Empoli, è febbre giallorossa: la decisione della società per venire incontro alle alte richieste dei tifosi. Ufficialità a breve

Febbre giallorossa. Continua. Senza sosta. E nonostante la sconfitta nel derby i tifosi della Roma non smettono di amare la squadra di José Mourinho. Prima della sosta, all’Olimpico, arriverà l’Empoli dell’ex Andreazzoli. Un crocevia importante per la truppa dello Special One, che ha bisogno assoluto dei tre punti per lasciarsi definitivamente alle spalle una domenica di “lacrime e sangue” anche per via di una direzione di gara sicuramente non all’altezza.

Per la gara contro i toscani, fino al momento, sono stati venduti 27.500 biglietti. L’Olimpico si appresta a essere di nuovo tutto esaurito – al massimo della capienza – per riabbracciare la squadra dopo due settimane. E siccome la richiesta continua a essere molto alta, la società ha preso una decisione, che sta valutando insieme alle autorità competenti.

LEGGI ANCHE: Florenzi torna a Roma: allarme Milan, non c’è pace per l’ex giallorosso

Roma-Empoli, la decisione dei Friedkin

“Si sta valutando la possibilità insieme alle autorità preposte di poter spostare il settore riservato agli ospiti per poterlo utilizzare per i nostri tifosi” ha spiegato la Roma. Una decisone che dovrà essere approvata da chi gestisce l’ordine pubblico. Di problemi non ce ne dovrebbero essere, il tempo per organizzare il tutto c’è ancora. E allora ci sarà la possibilità reale di vedere il massimo numero consentito di spettatori per quella che come detto è una sfida di vitale importanza per la squadra di José Mourinho.

L’ufficialità dovrebbe arrivare a breve. Anche perché la prevendita sta continuando in maniera spedita. Quello che si può tranquillamente affermare è che la febbre giallorossa continua a essere alta. Altissima. Merito senza dubbio di una società che sta facendo le cose davvero nel migliore dei modi.