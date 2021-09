Roma-Milan, infortunio Florenzi | L’esito degli esami

Roma-Milan, infortunio Florenzi: ecco l’esito degli esami ai quali è stato sottoposto il calciatore. Non ci sono buone notizie per l’esterno

Adesso è ufficiale. Dopo il consulto medico di questa mattina, Alessandro Florenzi dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico per risolvere il problema al ginocchio sinistro. Nessuna terapia conservativa quindi per il difensore ex Roma che adesso gioca nel Milan, e allora salterà quasi certamente il ritorno all’Olimpico, previsto il 31 ottobre, nella gara tra i giallorossi e i rossoneri. Un problema, come spiegato in precedenza, accusato prima della trasferta di La Spezia e poi durante la gara contro l’Atletico Madrid, quando Florenzi è entrato in campo nel secondo tempo. Il dolore è aumentato, e allora il consulto a Villa Stuart ha portato a questa decisione.

Roma-Milan, Florenzi non ci sarà nel big match

I tempi di recupero, quelli ufficiali, verranno resi noti dalla società rossonera nelle prossime ore. Ma non c’è dubbio che almeno un mese di stop ci sarà. Quindi è quasi certo – toglieremmo anche il quasi – che Alessandro Florenzi, il prossimo 31 ottobre, nella gara all’Olimpico, non sarà in campo. Non è sicuramente un momento fortunato per l’ex giallorosso, che pagherà questo ennesimo infortunio con un lungo stop.