Voti Zorya-Roma, due su due in Europa | Bene Darboe

La prima trasferta è positiva per la squadra giallorossa. Tris allo Zorya e sei punti in classifica. Primato consolidato.

La Roma di José Mourinho ottiene il secondo successo in due giornate della fase a gironi della UEFA Conference League (quattro le vittorie considerando anche le due gare del playoff contro il Trabzonspor). I giallorossi superano lo Zorya a Zaporižžja per 3-0, grazie alle reti di Stephan El Shaarawy, Chris Smalling e Tammy Abraham. Per il centravanti inglese è il quarto gol stagionale (2 in campionato e 2 in europa). Da registrare l’ottima proba di Ebrima Darboe, il quale ha risposto presente alla chance concessa dallo Special One dal primo minuto. Il gambiano ha fornito una prova di autorevolezza sia sulla qualità che sulla quantità.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, rottura totale | Addio immediato

LEGGI ANCHE: Rinnovo Pellegrini e arbitri | Tiago Pinto dice tutto

Voti Zorya-Roma

ZORYA LUHANSK (4-3-1-2): Matsapura 5; Favorov 5.5, Imerekov 5, Cvek 6, Khomchenovskyy 6; Kabaiev 5.5 (83′ Lunov sv), Nazaryna 5, Kochergin 5.5; Buletsa 6; Gromov 5, Sayyadmanesh 5.5 (69′ Cristian 5).

A disp.: Zhylkin, Gladkyy, Owusu, Snurnitsyn, Alefirenko

All.: Skrypnyk

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio 6; Ibanez 5.5, Smalling 6.5, Kumbulla 6, Calafiori 6; Darboe 7 (70′ Diawara 6), Cristante 6; Carles Perez 5.5 (62′ Zaniolo 6), Pellegrini 6.5 (77′ Villar 6), El Shaarawy 6.5 (77′ Borja Mayoral 5.5); Shomurodov 5 (62′ Abraham 6.5).

A disp.: Fuzato, Vina, Villar, Reynolds, Mayoral, Mancini, Diawara, Bove, Zalewski, Mkhitaryan

All.: Mourinho

Marcatori: 7′ El Shaarawy, 66′ Smalling, 68′ Abraham

Ammoniti: