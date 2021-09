Alle 18:45 il fischio d’inizio di Zorya-Roma, match valido per la seconda giornata dei gironi di Uefa Conference League.

La Roma torna oggi in campo per la seconda sfida del girone C di Conference League. I giallorossi nel pomeriggio di ieri sono volati in Ucraina. Alle 18:45 è previsto il fischio d’inizio della sfida contro lo Zorya. Un match che, come annunciato ieri in conferenza stampa da José Mourinho, la Roma vuole vincere. L’obiettivo giallorosso è chiudere in testa il proprio girone. Una vittoria in terra ucraina inoltre permetterebbe di mettersi in fretta alle spalle il derby e le scorie che la sconfitta di domenica potrebbe aver lasciato. Ieri l’allenatore giallorosso ha preannunciato che per la sfida odierna farà ricorso a un po’ di turn over. Qualche cambio per venire incontro a una duplice necessità: quella di dare un po’ di riposo a chi ha giocato tanto e quella di dare un’occasione a chi invece finora è rimasto quasi sempre a guardare.

Vediamo insieme quali saranno, secondo i principali quotidiani sportivi italiani, le scelte di Mourino.

Zorya-Roma, le probabili formazioni secondo i quotidiani sportivi

La notizia di ieri, in casa Roma, è la mancata convocazione di Karsdorp e Veretout. Una decisione presa da Mourinho per dare un po’ di riposo a due dei giocatori maggiormente impiegati in questo avvio di stagione. E così secondo Il Corriere dello Sport davanti a Rui Patricio è probabile che venga riproposto l’esperimento di Ibanez terzino destro, con Smalling e Mancini centrali e Calafiori sulla fascia sinistra. In mezzo dovrebbe trovare spazio Diawara, pronto ad agire al fianco di Cristante. Sulla trequarti torna titolare Lorenzo Pellegrini dopo la squalifica. Insieme a lui Carles Perez ed El Shaarawy completeranno il terzetto a supporto dell’unica punta, Shomurodov. Stessa previsione per quanto riguarda La Gazzetta dello Sport. L’unica differenza, in questo caso, è in mediana: secondo la rosea infatti Mourinho potrebbe decidere di far riposare anche Cristante e di lanciare la coppia di riserva Villar-Diawara.

ZORYA (4-3-3): Matsapura; Favorov, Cvek, Vernydub, Khomch; Nazaryna, Buletsa, Kochergin; Sayyad, Gromov, Kabaiev. Allenatore: Skrypnyk. A disposizione: Saputin, Zhylkin, Rufati, Imerekov, Snurnitsyn, Kazakov, Lunyov, Cristian, Gladkyi, Zahedi, Alefirenko, Owusu.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Ibanez, Mancini, Smalling, Calafiori; Diawara, Cristante; C.Perez, Pellegrini, El Shaarawy; Shomurodov. Allenatore: Mourinho. A disposizione: Fuzato, Reynolds, Kumbulla, Darboe, Bove, Villar, Zaniolo, Borja Mayoral, Mkhitaryan.