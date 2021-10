Calciomercato Roma, continuano le cessioni | Le mosse di Tiago Pinto

La Roma continuerà la rivoluzione anche nella prossima sessione di calciomercato. Tre giocaotri con le valigie in mano.

Ripartire da una base solida, è quello che ha fatto José Mourinho dal primo giorno che si è insediato sulla panchina della Roma. Il tecnico portoghese in estate, prima del suo arrivo, ma già con la firma e l’annuncio di nuovo allenatore del club giallorosso, aveva esamintato la rosa elemento per elemento, prima di confrontarsi con il general manager Tiago Pinto. Il problema di lingua tra i due non c’è stato, essendo entrambi portoghesi, anzi c’è stata subito una grande sintonia. La decisione finale di qualsiasi operazione di mercato, però, spettava ai Friedkin. Dan e Ryan sono ormai da poco più di un anno in pianta stabile nella capitale, a differenza di James Pallotta che solamente in alcune occasioni tornava in Italia. Questo è anche un segnale per i giocatori stessi che sentono la presenza della proprietà in ogni momento.

Calciomercato Roma, tre giocatori in partenza

A gennaio si proseguirà con la mini rivoluzione iniziata lo scorso giugno. Oltre a Federico Fazio e Davide Santon, che da tempo ormai non fanno più parte dei piani tecnici di Mourinho, ed entrambi andranno comunque in scadenza di contratto, si aggiungeranno almeno altri tre o quattro giocatori. I maggiori indiziati a lasciare Trigoria nella sessione invernale di calciomercato sono Gonzalo Villar, Borja Mayoral e Bryan Reynolds. I primi due sono stati impiegati pochissimo dal tecnico portoghese e visto che non mancheranno le squadre interessate potranno valutare con attenzione ogni proposta. Per il terzino statunitense, invece, sarà la Roma ad effettuare la valutazione più consona delle offerte. L’opzione più concreta è quella di un prestito secco, per continuare a far ambientare il ragazzo al calcio italiano.