Calciomercato Roma, svendita Inter | Un tris per Pinto

Calciomercato Roma, svendita totale in casa Inter: un tris di elementi nerazzurri potrebbero interessare ai giallorossi. Le mosse di Pinto

La crisi dell’Inter è sotto gli occhi di tutti. Certificata, anche, dalle perdite che sono state dichiarate dalla società nerazzurra ieri. E, per risanare il bilancio – così come spiegato dalla Gazzetta dello Sport – non c’è altra possibilità di cedere i calciatori. Sì, perché Suning, possibilità di immettere capitale non ne ha. E allora, l’unico modo, veloce anche, è quello di riuscire a piazzare qualcuno. Anche nel mercato di gennaio. E ci potrebbe essere un tris di calciatori che, senza ombra di dubbio, potrebbero interessare alla Roma. E che, nell’ottica spiegata prima, potrebbero anche essere offerti a Tiago Pinto, che guarda con un certo interesse alle cose nerazzurre.

Ora, Marotta, per non cedere tutti i big – lo ha già fatto con Hakimi e Lukaku – potrebbe decidere di intervenire sugli ingaggi. Magari eliminando quelli di calciatori o che vanno in scadenza a giugno (quindi con possibile addio già a gennaio), oppure con quelli che, vuoi o non vuoi, possono anche essere rimpiazzati in qualche modo da Simone Inzaghi con scelte diverse all’interno della propria rosa.

Calciomercato Roma, ecco il tris per Pinto

Il nome che maggiormente stuzzica, anche perché uno in quel ruolo serve alla Roma, dopo la scelta di Mou di bocciare Reynolds in maniera definitiva, è quello di Danilo D’Ambrosio. Elemento affidabile, si svincola il prossimo 30 giugno. Bene, l’Inter potrebbe anche decidere di mandarlo via a gennaio senza chiedere un euro in cambio. E Pinto ci potrebbe pensare davvero per dare una mano anche a Karsdorp nella seconda parte di questa stagione.

Poi, senza dubbio, ci sono anche Gagliardini e Sensi che possono entrare in queste possibili cessioni nerazzurre. Il primo, comunque, ogni anni riesce a ritagliarsi il giusto spazio dentro la rosa dell’Inter; il secondo, invece, è quasi sempre fermo per infortunio. Ecco, in questo senso, sarebbe anche per struttura fisica – sono i centrocampisti forti fisamente che piacciono a Mou – si potrebbe pensare a un affare per l’ex Atalanta.

Poi ci sono anche Sanchez e Vidal: ma i loro ingaggi sono alti. Fuori dalla portata della Roma. Che ha deciso di investire, sotto quell’aspetto, su gente giovane e che può garantire un futuro.