Calciomercato Roma, firma ufficiale | C’è l’annuncio

Rinnovo di contratto per il difensore che nell’ultima sessione di calciomercato era stato cercato anche dalla Roma.

Dopo il trionfo per 3-0 contro lo Zorya in Conference League, è tempo di pensare nuovamente al campionato per la Roma. La compagine di José Mourinho domenica pomeriggio è attesa dalla sfida contro l’Empoli dell’ex Aurelio Andreazzoli. I giallorossi vorranno ritrovare il successo anche in Serie A dopo il ko del derby per 3-2 nell’ultimo turno. Intanto per quanto riguarda il calciomercato arriva una brutta notizia per Tiago Pinto. Un giocatore accostato quest’estate proprio al club capitolino ha firmato il rinnovo di contratto con la sua squadra attuale.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, annuncio e bocciatura | Addio a gennaio

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, game over e addio | Occasione Pinto: che affare!

Calciomercato Roma, Martinez rinnova con l’Ajax

Il giovane difensore classe ’98 Lisandro Martinez ha rinnovato il contratto con i lancieri fino al 2025. Il 23enne centrale argentino rimarrà anche nelle prossime stagioni nel club olandese che ha respinto alcune offerte nell’ultima sessione di calciomercato. In questa stagione ha disputato nove partite e ha fornito già tre assist, non pochi per un difensore centrale. La Roma l’estate scorsa non aveva la necessità di intervenire su un difensore centrale, avendone già quattro in rosa. Con la difesa a quattro Mourinho voleva comunque almeno una coppia importante per ogni reparto e nei centrali è stato per ora sempre abbastanza coperto.