Calciomercato Roma, assalto Milan | Maldini prova lo scippo

Calciomercato Roma, assalto del Milan: Maldini prova lo scippo già a gennaio. Tiago Pinto è avvisato e deve accelerare

C’è una situazione in casa Milan che riguarda da vicino anche la Roma. Sì, perché i problemi che Paolo Maldini sta incontrando per il rinnovo di Kessie, potrebbero spingere i rossoneri allo scippo. O almeno così pare. Partiamo da un fatto: la società rossonera ha dimostrato di non voler cedere ai ricatti di nessuno. Ha perso a parametro zero sia Donnarumma che Calhanoglu, ma il tempo, comunque, della beneficienza, è finito. Ed è per questo motivo che un addio del centrocampista ivoriano – così come riportato da Il Milanista – potrebbe esserci già a gennaio, se qualcuno riuscisse a presentare un’offerta economica ritenuta adeguata dai rossoneri. E ovviamente, oltre al Manchester United, che sembra davvero intenzionato a prendere l’ivoriano anche per via di un possibile addio di Pogba, c’è anche il Psg. Ma il fatto che interessa alla Roma è un altro. Ed è presto spiegato.

Calciomercato Roma, Maldini punta Zakaria

E a gennaio, qualora davvero Kessie dovesse partire – e al momento sembra la soluzione più vicina – Maldini potrebbe mettere nel mirino quel centrocampista che ancora non ha rinnovato e che il prossimo 30 giugno va in scadenza. E che interessa anche alla Roma, che lo ha messo nel mirino per regalarlo a Mourinho. Il nome che circola in questo momento è quello di Zakaria del ‘Gladbach, elemento di sicuro affidamento, che potrebbe fare al caso del Milan.

Tiago Pinto, insomma, è avvisato. Il general manager giallorosso, adesso che si è anche liberato della catena Nzonzi, deve accelerare i tempi per riuscire a portare a termine un’operazione che deve dare allo Special One quel ricambio richiesto in mezzo al campo. Gennaio è vicino. E non c’è davvero tempo da perdere.