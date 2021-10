Calciomercato Roma, annuncio e bocciatura | Addio a gennaio

Calciomercato Roma, le parole del mister hanno lasciato intendere come la frattura con il centrocampista sia, a questo punto, quasi insanabile.

Pinto osserverà sicuramente con attenzione la situazione, ben consapevole della necessità della squadra di un approdo in mediana. Mentre Mourinho e giocatori dovranno restare concentrati sul campo per mettersi alle spalle la delusione derby e ripartire, il gm e i suoi colleghi continueranno a lavorare per non farsi trovare impreparati nel mese di gennaio.

L’obiettivo è infatti quello di fare bene in campionato e arrivare alla fase post-natalizia con una buona posizione in classifica per poi valutare a cosa possa davvero puntare la rosa quest’anno. Molto dipenderà, al di là delle prossime prestazioni, anche dalle eventuali migliorie che verranno apportate allo scacchiere.

Come ripetuto numerose volte, si cercherà di accontentare lo Special One con l’ingaggio dell’anelato centrocampista, da lui richiesto sin dal giorno del suo arrivo. I profili seguiti sono numerosi e, tra i vari, si è parlato in passato anche di Van De Beek.

L’ex Ajax non ha vissuto benissimo il passaggio in Premier League e la scorsa estate è stato accostato anche ai giallorossi. Il rapporto con mister Soklsjaer non sembra dei migliori, come evidenziato anche dallo spiacevole evento di cui vi abbiamo recentemente raccontato.

Calciomercato Roma, le parole di Solskjaer sul gesto di Van De Beek

Il numero 34 ha lanciato una gomma da masticare in direzione del mister, non appena quest’ultimo avesse esaurito i cambi, impedendogli di giocare anche uno spezzone di gara contro il Villareal lo scorso mercoledì.

La scena non è passata inosservata e ha anzi permesso di acuire i rumors circa la possibilità di una partenza di Van De Beek già il prossimo gennaio. Intanto, Solskjaer ha voluto così commentare la situazione.

“Alleno una squadra piena di giocatori di caratura internazionale e dunque pregna di elementi molto competitivi che vorrebbero sempre giocare. Donny era pronto ad entrare, come ogni giocatore di un grande club dovrebbe esserlo. Capisco la sua frustrazione perché con questa casacca sono stato forse uno dei giocatori che ha accumulato più minuti in panchina ma le scelte del mister vanno accettate”.