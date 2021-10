Calciomercato, non solo Roma | Piomba il Chelsea

Possibile inserimento del Chelsea per un giocatore che viene valutato ben 50 milioni di euro. Ecco la situazione.

Un centrocampista a gennaio si farà sicuramente. E’ una strada ormai già tracciata quella del prossimo calciomercato in entrata. Nella Roma attualmente sono ben sei i centrocampisti in rosa in grado di poter ricoprire il ruolo di mediano. Da Bryan Cristante a Jordan Veretout, considerati i titolarissimi, ai quali si aggiungono le due opzioni Amadou Diawara e Gonzalo Villar, però davvero poco utilizzate. Infine i due giovani Ebrima Darboe e Edoardo Bove completano il roster in quel reparto del campo. Tiago Pinto sa bene che lo Special One ha necessariamente bisogno di un altro centrocampista d’esperienza, di qualità e di quantità. I nomi sul taccuino del general manager ci sono, bisognerà capire quale sarà l’occasione giusta.

Calciomercato Roma, Chelsea su Ndombele

Intanto c’è da segnalare, secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, l’interesse del Chelsea di Thomas Tuchel per Tanguy Ndombele. Il centrocampista francese, per il quale il Tottenham richiederebbe ben 50 milioni di euro, ha disputato 301 minuti in questa stagione (2 presenze in campionato, 1 in EFL Cup e 1 in UEFA Conference League). Per lui già l’estate scorsa si era parlato di alcune destinazioni, ma con l’interesse dei blues le cose potrebbero presto velocizzarsi. Anche il Manchester United ci ha provato, per sostituire quella che sarebbe stata una possibile partenza di Paul Pogba, ma alla fine era rimasto a Londra, sponda Spurs. La poca continuità fisica di N’Golo Kante potrebbe spingere il Chelsea a chiudere la trattativa, che però rimane di altà difficoltà, trattandosi di un derby londinese.