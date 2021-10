Calciomercato Roma, assist Simeone | Affare da 20 milioni

Dalla Spagna arrivano novità su una trattativa che a gennaio potrebbe coinvolgere la Roma e un club della Liga.

La vittoriosa trasferta di ieri in Ucraina ha riportato il sereno in casa Roma. I giallorossi hanno offerto una prestazione sicura contro lo Zorya conquistando la seconda vittoria nel girone di Conference League. Esattamente il risultato che Mourinho si aspettava da questa trasferta. L’allenatore portoghese ancora una volta ha confermato le indicazioni sulla rosa fornite fino a questo momento in stagione. Chi si aspettava di vedere in campo dal primo minuto alcuni dei giocatori bocciati dal tecnico è rimasto deluso. Relegati in panchina sia Reynolds che Diawara e Villar. Di più, l’allenatore ai due mediani di scorta ha preferito il giovane Darboe, autore per altro di una prova incoraggiante.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, bomba dalla Spagna: 50 milioni!

L’intervento del General Manager Tiago Pinto sul mercato di gennaio appare quindi più necessario che mai. Sia per garantire un innesto sulla fascia destra che per inserire in rosa un centrocampista che possa far rifiatare Cristante e Veretout. Per farlo occorrerà però riuscire a piazzare, dopo Nzonzi, almeno uno tra Diawara e Villar.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, assalto Milan | Maldini prova lo scippo

Calciomercato Roma, Simeone ha deciso | Obiettivo in casa Roma

Una mano importante in questo senso potrebbe darla Diego Pablo Simeone. Il Cholo è alle prese con un avvio di stagione al di sotto delle aspettative e vorrebbe intervenire nel merato di gennaio per migliorare la rosa dell’Atletico Madrid. Secondo le notizie riportate oggi da DonBalon l’allenatore argentino avrebbe messo nel mirino Gonzalo Villar. Il portale spagnolo afferma che il centrocampista spagnolo sia il principale obiettivo dell’Atletico per gennaio e che Simeone sarebbe deciso ad approfittare dello scarso feeling tra Villar e Mourinho. La trattativa sarebbe già cominciata con le due squadre che ragionano su una cifra che si aggira attorno ai 20 milioni di euro. L’arrivo di Villar al Wanda Metropolitano sarebbe però inevitabilmente legato all’uscita di un altro centrocampista. Il principale indiziato da questo punto di vista è Hector Herrera, a sua volta accostato alla Roma nei mesi scorsi.