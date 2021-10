Calciomercato Roma, rilancio Milan | Arriva l’offerta

La Roma vuole sfruttare la sessione invernale di calciomercato per migliorare la rosa a disposizione di Mourinho. Ma la concorrenza per alcuni obiettivi non manca.

Continua il lavoro del General Manager della Roma Tiago Pinto. Il dirigente è impegnato sul mercato in prospettiva della sessione invernale. Le trattative torneranno ad aprirsi a gennaio e in quell’occasione la società sarà chiamata a regalare a Mourinho uno o due nuovi innesti. Non è un mistero che l’allenatore portoghese si aspetti qualche novità nella rosa a sua disposizione.

In particolare sono due le zone di campo da rinforzare. In mediana, Mourinho ha dimostrato ieri per l’ennesima volta che Diawara e Villar non rientrano nel suo progetto. Per questo un nuovo centrocampista sarà probabilmente la priorità del mercato di gennaio. Ma urgente è anche la situazione della fascia destra. Reynolds è considerato troppo acerbo dall’allenatore, che ieri ancora una volta gli ha preferito Ibanez. Il brasiliano però non è un laterale e le sue difficoltà nella nuova posizione sono evidenti. Non a caso Tiago Pinto sta monitorando con attenzione le occasioni che possono presentarsi sul mercato per un nuovo terzino che possa far rifiatare Rick Karsdorp.

Calciomercato Roma, occhio al Milan | Concorrenza per l’esterno

Tra i possibili obiettivi di Tiago Pinto c’è Diogo Dalot. L’esterno portoghese sembra destinato a lasciare il Manchester United nei prossimi mesi. Dalle parti di Old Trafford hanno messo gli occhi su un altro laterale, Mukiele, e Dalot dovrebbe fargli spazio in rosa. Su di lui l’interesse della Roma è forte. Eppure i giallorossi non sono gli unici a seguire con attenzione il giocatore. Secondo il portale spagnolo todofichajes.com nelle ultime ore ci sarebbe anzi da registrare un ritorno di fiamma del Milan. Dalot ha vestito il rossonero la scorsa stagione e ora, complice il problema al ginocchio di Florenzi, Maldini e Massara starebbero valutando di riportarlo a Milanello. Per farlo, i dirigenti rossoneri starebbero preparando un’offerta per il trasferimento in prestito con diritto di riscatto.