Calciomercato Roma, UFFICIALE l’acquisto del giovane svedese

Calciomercato Roma, altro acquisto di prospettiva: arriva un centrocampista svedese. L’annuncio ufficiale del club giallorosso.

Il mercato non muore mai, a maggior ragione quello dei giovani talenti, settore nel quale la Roma targata Friedkin ha dimostrato di voler puntare, per provare a creare quella che Mourinho ha definito “una squadra sostenibile”: forte, giovane, e futuribile. In quest’ottica, non sorprende affatto il comunicato con il quale il club giallorosso, tramite i propri profili social, ha annunciato lo sbarco nella Capitale del giovane Roberto Vranjes, centrocampista svedese acquistato dal Motala AIF.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, “alleanza” con Paratici | Addio a sorpresa

🤝 Benvenuto nella nostra squadra Under 17 a Roberto Vranjes, centrocampista svedese proveniente dal Motala AIF#ASRoma pic.twitter.com/Z75PyJEOEQ — AS Roma (@OfficialASRoma) October 1, 2021

Qualche mese fa, e più precisamente a maggio, il calciatore aveva sostenuto un provino in quel di Trigoria, che evidentemente ha sortito effetti positivi, con la Roma che ha deciso di dare una chance al mediano svedese, che si aggregherà nella squadra Under 17, desideroso di mettersi in mostra sin da subito per dimostrare il suo valore.