Calciomercato Roma, l’asse con Paratici potrebbe rivelarsi gravido di importanti conseguenze a stretto giro di posta.

La sessione invernale non è alle porte, ma i primi rumours cominciano già a trapelare. Ne sa qualcosa la Roma, con Tiago Pinto che sta provando a tessere la tela, per riuscire a mettere le mani su quei colpi con i quali far fare il definitivo salto di qualità alla compagine di José Mourinho. E proprio lo Special One, nel corso di molte sue “uscite”, ha manifestato l’esigenza di almeno un rinforzo in mediana, che garantisca quantità, filtro e qualità, ad un reparto che ha dimostrato di potersi disimpegnare su livelli molto alti.

Calciomercato Roma, fari puntati su Winks | Sfida con il Valencia

Secondo quanto trapela dalla Spagna, e in particolar modo da todofichajes.net, anche la Roma si sarebbe iscritta alla corsa per Harry Winks, centrocampista inglese classe ’95 in forza al Tottenham. Al procuratore del mediano, Fabio Paratici avrebbe comunicato la decisione maturata dagli Spurs di non voler contare più su di lui, spronandolo a trovare una soluzione per il suo assistito a stretto giro di posta. La valutazione di Winks si aggira sui 20 milioni di euro, ma il club inglese potrebbe anche accettare di privarsene con la formula del prestito, dal momento che il suo contratto scade nel 2024. Sul calciatore, però, c’è da tempo anche il Valencia, che monitora la situazione con estrema attenzione.