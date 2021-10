Juventus-Roma, annuncio Allegri | Disponibili per i big match

Juventus-Roma, con due settimane di anticipo iniziano a circolare le prime voci relative ad uno dei big match più affascinanti della Serie A.

La bellezza di questo confronto storico, acuito dall’importanza dei due club e dalle iconiche e storiche sfide del passato con Totti e Del Piero in campo, è quest’anno amplificato anche dall’importanza dei due tecnici.

Se l’anno scorso Juventus-Roma è stata la gara tra Fonseca e Pirlo, adesso, invece, rappresenterà il confronto Mourinho-Allegri, annoverabili senza dubbio nell’elite dei tecnici del panorama europeo. La sfida andrà in onda domenica 17 ottobre alle 20.45 e catalizzerà un importante tour de force che porterà i capitolini ad affrontare anche Napoli e Milan nel giro di due settimane.

Servirà una ponderata gestione delle energie, soprattutto considerando la trasferta infrasettimanale di Conference League in casa del Bodo Glimt, a cavallo tra gli impegni con bianconeri e partenopei.

Prima, però, bisognerà affrontare l’Empoli che scenderà sul prato dell’Olimpico domenica 3 ottobre alle ore 18. Dopo di che, ci saranno le due settimane di pausa per gli impegni di Nations League e per le qualificazioni al prossimo mondiale in Qatar.

Juventus-Roma, le parole di Allegri in conferenza stampa

La Juventus è intanto attesa domani dal derby della Mole che rappresenta un’ottima occasione per continuare a seguire la buona scia di risultati arrivati nelle ultime uscite e che potrebbe pian piano avvicinare i piemontesi alle zone di classifica alle quali sono maggiormente abituati.

Alla vigilia della stracittadina, Massimiliano Allegri ha toccato diversi punti in conferenza stampa, parlando anche della gara contro la Roma. Domenica 17, infatti, non ci sarà sicuramente Morata il cui infortunio, come da comunicato, dovrebbe garantirgli il rientro per la gara con lo Zenit.

Potrebbe invece essere convocato Dybala, il cui recupero potrebbe concretizzarsi proprio per i 90 minuti contro i giallorossi. Ciò che preoccupava l’ambiente zebrato era però anche la situazione dei diversi giocatori sudamericani.

Questi ultimi rientreranno, infatti, solo il venerdì dagli impegni nazionali transoceanici ma, come ammesso dallo stesso “Max”, faranno sicuramente parte della gara. Così, infatti, Allegri a riguardo.

“Non ho ben preciso il programma dei sudamericani. So che gli italiani li ho a disposizione per tutta la settimana. I sudamericani rientreranno venerdì quindi hanno tutto il tempo per recuperare e giocare domenica”.