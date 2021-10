Probabili formazioni Roma-Empoli: Mou cambia di nuovo

Probabili formazioni Roma-Empoli: Mourinho cambia di nuovo. Archiviata la conference, ecco le scelte dello Special One per la Serie A

Si ricambia, com’è giusto che sia. Torna la Serie A e Mourinho mischia nuovamente le carte. In campo, contro l’Empoli dell’ex Andreazzoli, ci saranno i big. E, come detto, benedetta questa volta è stata la partita in mezzo alla settimana che ha permesso (forse, perché anche ieri sera le dichiarazioni sono andate in senso opposto), di mettere un po’ da parte il derby.

Sono solamente quattro i calciatori che titolari ieri sera, lo saranno anche contro i toscani. Rui Patricio, Ibanez – che tornerà in mezzo alla difesa – Cristante e Pellegrini. Per il resto, i sette cambi, così come successo già nell’altra occasione, sono pronti. Ritornano i big, ritorna la Roma.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, game over e addio | Occasione Pinto: che affare!

Probabili formazioni Roma-Empoli, tornano i big

Intanto ci sarà il rientro di Vina sulla corsia mancina. Così come dovrebbe tornare Karsdorp dall’altro lato anche se ieri, l’olandese, nemmeno ha preso parte alla trasferta in Ucraina. Da Trigoria hanno fatto sapere che è stato solamente per far recuperare le forze all’esterno che fino a gennaio sarà l’unico titolare di ruolo. Perché anche in Conference è arrivata un’altra bocciatura per Reynolds. Stesso discorso per Veretout: a dimostrazione del fatto che il francese è abile e arruolabile, è arrivata anche la convocazione con la propria nazionale.

Davanti, dietro a Tammy Abraham, ci saranno Zaniolo, Pellegrini, ovviamente, e Mkhitaryan. La Roma ha bisogno solamente di una vittoria. Non sono ammessi passi falsi. C’è da riprendere la corsa in Serie A dopo che è arrivata la seconda sconfitta. Un derby da mettere subito in archivio. Fino al momento i giallorossi hanno vinto otto delle dieci partite giocate in stagione. Un buon bottino. Ma non basta. Serve riprendere la corsa.